В Чернигове исчез подросток (Фото)

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Парень по имени Влад 24 июня ушел из дома в 12 часов и до сих пор не вернулась.

За помощью в розыске парня к черниговцев в социальной сети обратилась мать парня Tatyana G Chavkina.

«Телефон отключен! Если кто увидит его, пожалуйста сообщите!» — написала она.

Влад был одет в черную футболку, синие джинсы, синие кроссовки, черную кофту на молнии, с собой имел рюкзак черного цвета.

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