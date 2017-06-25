В Чернигове исчез подросток (Фото)
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Парень по имени Влад 24 июня ушел из дома в 12 часов и до сих пор не вернулась.
За помощью в розыске парня к черниговцев в социальной сети обратилась мать парня Tatyana G Chavkina.
«Телефон отключен! Если кто увидит его, пожалуйста сообщите!» — написала она.
Влад был одет в черную футболку, синие джинсы, синие кроссовки, черную кофту на молнии, с собой имел рюкзак черного цвета.
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