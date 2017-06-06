В Чернигове хотят создать еще один парк
06.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На территории зеленой зоны (ограниченной улицей Кольцевой, многоквартирный жилой застройкой по улице Генерала Пухова и усадебной застройкой по улицам Генерала Пухова, Бобровицкой и Всеволода Ганцов), расположенной в Деснянском районе Чернигова, хотят создать районный парк. Этот вопрос будут рассматривать на очередном заседании исполкома. В проекте решения говорится – «учитывая социальную напряженность, связанную с застройкой территории зеленой зоны по улице Генерала Пухова, и с целью защиты интересов жителей Чернигова согласовать создание районного парка».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым