В Чернигове хотят запустить программу молодежного жилищного кредитования
На очередном заседании исполкома Черниговского городского совета, которое запланировано на 5 октября, рассмотрят вопрос «О проекте Программы молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы».
Городская программа молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы, направлена на преодоление тенденции стремительного сокращения населения, создание дополнительных условий для обеспечения молодежи жильем, активизации инвестиционной деятельности в сфере ипотечного кредитования и жилищного строительства для молодых семей и одиноких молодых граждан.
Указанный механизм предусматривает предоставление молодым семьям, в которой муж и жена возрастом до 35 лет включительно или неполным семьям, в которой мать (отец) возрастом до 35 лет включительно имеет несовершеннолетних детей (ребенка) и одиноким молодым гражданам в возрасте до 35 лет включительно долгосрочного государственного кредита на строительство жилья через Черниговское региональное управление Государственной специализированной финансовой учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы:
2018 год — 2000, 0 тыс. грн.
2019 год — 2500, 0 тыс. грн.
2020 год — 3000, 0 тыс. грн.
2021 год — 3500, 0 тыс. грн.
2022 год — 4000, 0 тыс. грн.
Всего – 15 миллионов гривен.
Прогнозируемые результаты.
Обеспечения жильем 134 молодых семей и одиноких граждан м. Чернигова путем строительства (приобретения) 8351 кв. метров его общей площади;
обеспечение доступности строительства (приобретения) жилья для молодых граждан м. Чернигова;
продолжение внедрения финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки обеспечения молодежи жильем путем максимальной эффективности использования бюджетных средств;
создание условий для развития строительной отрасли, повышение занятости населения и увеличение объемов поступлений в бюджеты всех уровней;
создание условий для улучшения социально-бытового положения семей и одиноких граждан м. Чернигова;
продолжение внедрения эффективного механизма льготного долгосрочного кредитования, направленного на обеспечение максимальной эффективности использования средств государственного и местных бюджетов.