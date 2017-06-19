В Чернигове горела свалка
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области 18 июня в 2:42 поступило сообщение о пожаре мусора на территории полигона твердых бытовых отходов, возле с. Новый Белоус Черниговского района. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. Оперативно на место происшествия прибыли 5 отделений пожарно-спасательных подразделений из Чернигова. Пожарные в 4:36 локализовали и в 16:30 окончательно ликвидировали возгорание. Общая площадь возгорания составила 0,05 га. Сейчас причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц специальной техники.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым