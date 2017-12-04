В Чернигове двух воров поймали «на горячем»

magictr | 04.12.2017 | Новости | 1 комментарий

В течение двух суток наряд полиции охраны дважды помешал злоумышленникам довести свой преступный замысел до конца.

Так, около двух часов ночи 2-го декабря сработала охранная сигнализация на здании одного из черниговских предприятий по улице Ивана Мазепы. При выезде на место происшествия и обследовании сооружения полицейские обнаружили незамкнене подвальное помещение, а внутри – парня, который не смог толком объяснить, что он здесь делает.

На объект была вызвана следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции, которая и установила личность ночного визитера.

Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

При поверхностном осмотре 20-летнего черниговца, который проживает в другом конце города, у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета и сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Сейчас открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков).

Кроме того, в ночь на 4 декабря полицейские этого же наряда приняли вызов о срабатывании тревожной сигнализации на улице Еськова, где в одном помещении расположены магазин и салон красоты.

Прибыв на место, полицейские охраны заметили силуэт человека, которая выскочила из здания и бросилась наутек. За несколько секунд беглец был пойман. При поверхностном осмотре полицейские охраны обнаружили у него отвертку и нож, а еще связку ключей. При обследовании здания наряд обнаружил открытую входную дверь.

Злоумышленника, который признался в попытке кражи, был передан следственно-оперативной группе Черниговского отдела полиции. В настоящее время по факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в жилье или другое помещение или хранилище), предусматривающей от трех до шести лет заключения.

Досудебное расследование проводят следователи Черниговского отдела полиции.

 

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  • Igor Ospennikov

    Очень актуальная тема. Сейчас можно по бюджетной цене организовать самостоятельно охранно-пожарную сигнализацию у себя дома или в гараже. За 5500 в прошлом году купил готовый комплект сигнализации G10A, работает стабильно. Если кому интересно, то вот эту модель купил https://airis75.ru/gsm-signalizatciya-3/komplekt-okhranno-pozharnoy-gsm-signalizatcii-g-10a Будут вопросы по настройке и работе задавайте.