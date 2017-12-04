В Чернигове двух воров поймали «на горячем»
В течение двух суток наряд полиции охраны дважды помешал злоумышленникам довести свой преступный замысел до конца.
Так, около двух часов ночи 2-го декабря сработала охранная сигнализация на здании одного из черниговских предприятий по улице Ивана Мазепы. При выезде на место происшествия и обследовании сооружения полицейские обнаружили незамкнене подвальное помещение, а внутри – парня, который не смог толком объяснить, что он здесь делает.
На объект была вызвана следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции, которая и установила личность ночного визитера.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
При поверхностном осмотре 20-летнего черниговца, который проживает в другом конце города, у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета и сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
Сейчас открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков).
Кроме того, в ночь на 4 декабря полицейские этого же наряда приняли вызов о срабатывании тревожной сигнализации на улице Еськова, где в одном помещении расположены магазин и салон красоты.
Прибыв на место, полицейские охраны заметили силуэт человека, которая выскочила из здания и бросилась наутек. За несколько секунд беглец был пойман. При поверхностном осмотре полицейские охраны обнаружили у него отвертку и нож, а еще связку ключей. При обследовании здания наряд обнаружил открытую входную дверь.
Злоумышленника, который признался в попытке кражи, был передан следственно-оперативной группе Черниговского отдела полиции. В настоящее время по факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в жилье или другое помещение или хранилище), предусматривающей от трех до шести лет заключения.
Досудебное расследование проводят следователи Черниговского отдела полиции.
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Igor Ospennikov