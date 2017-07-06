В Чернигове до детского сада забежал пьяный дебошир с топором
06.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского горотдела полиции обратилась жительница областного центра 1993 года рождения. Она заявила, что неизвестный мужчина с топором в руках в состоянии алкогольного опьянения пытается забрать своего ребенка из детского садика № 16 (улица Елены Билевич).
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом наряда патрульной полиции были задержаны мужчины (1989 г.н.) и женщину (1989 г.н.), которые угрожали заявительнице.
Проводится проверка.
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