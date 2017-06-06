В Чернигове «чупакабра» напала на домашних животных
06.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестное существо ночью проникла на территорию одного из частных дворов Чернигова. Существо убила трех десятков кур и десяток кроликов. Зверь высосал кровь из животных. Не помешали и металлические решетки на клетках. На металлических решетках остались куски шерсти желтого цвета. Судя по следам, то передние лапы «чупакабра» имеет большие, а задние – маленькие.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым