В Чернигове «чупакабра» напала на домашних животных

despravda | 06.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Неизвестное существо ночью проникла на территорию одного из частных дворов Чернигова. Существо убила трех десятков кур и десяток кроликов. Зверь высосал кровь из животных. Не помешали и металлические решетки на клетках. На металлических решетках остались куски шерсти желтого цвета. Судя по следам, то передние лапы «чупакабра» имеет большие, а задние – маленькие.

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