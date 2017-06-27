В Чернигове «Chevrolet» сбил пешехода на «зебре» (Фото)

magictr | 27.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове напротив Дворца детей и юношества сегодня 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель на «Chevrolet» на пешеходном переходе сбил мужчину, которому на вид около 35 лет.

У водителя автомобиля во время освидетельствования алкоголя в крови не обнаружено. У пострадавшего переломов нет, проверяют на наличие внутренних травм.

Эту информацию ЧЕline подтвердили в пресс-службе Патрульной полиции Чернигова.

По словам свидетелей, «скорая» приехала на место происшествия примерно за 8 минут. Пострадавшего забрали в больницу.

Фото «Типичный Чернигов»

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