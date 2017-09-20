В Чернигове чествуют капелланов
В субботу, 30 сентября, в Чернигове состоится мероприятие по чествованию капелланов Черниговщины.
В рамках мероприятия запланировано:
12:00 – поминальная лития по погибшим Героями у мемориальной стелы погибшим участникам АТО, которую проведут капелланы Черниговщины во главе с архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Красная площадь);
12:30 – возложение цветов к мемориальной стелы погибшим участникам АТО (Красная площадь);
13:00 – концертная программа и награждение капелланов (Черниговский кино-культурный художественный центр патриотического воспитания детей и молодежи, вул. Магистратская, 3);
14:00 – презентация фильма «Нет большей любви» (Черниговский кино-культурный художественный центр патриотического воспитания детей и молодежи, вул. Магистратская, 3).
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.