В Чернигове чествуют капелланов

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В субботу, 30 сентября, в Чернигове состоится мероприятие по чествованию капелланов Черниговщины.

В рамках мероприятия запланировано:

12:00 – поминальная лития по погибшим Героями у мемориальной стелы погибшим участникам АТО, которую проведут капелланы Черниговщины во главе с архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Красная площадь);

12:30 – возложение цветов к мемориальной стелы погибшим участникам АТО (Красная площадь);

13:00 – концертная программа и награждение капелланов (Черниговский кино-культурный художественный центр патриотического воспитания детей и молодежи, вул. Магистратская, 3);

14:00 – презентация фильма «Нет большей любви» (Черниговский кино-культурный художественный центр патриотического воспитания детей и молодежи, вул. Магистратская, 3).

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