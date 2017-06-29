В Чернигове будут считать бездомных животных

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове волонтеры посчитают бездомных животных. Это будет проходить 1 и 2 июля.

Организаторы мероприятия призывают всех желающих черниговцев к сотрудничеству.

Подсчет будет происходить согласно разработанной методике, когда город разбит на условные сектора, в каждом из которых будут работать волонтеры.

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