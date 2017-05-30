В Чернигове будет «Сад равенства»
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана задумались над обустройством музейного сада. И не просто в стиле «лавочки-цветочки», а запланировали целый проект под названием «Сад равенства». По словам директора музея Ирины Ральченко, музейщики давно хотели сделать храм муз доступным каждому гостю. Даже тем, кому не под силу преодолеть высокие музейные лестницы у главного входа. Вот только возможностей для этого было мало. «9 лет назад в нашем музейном саду стартовала широко известная ныне акция -« Ночь в музее ». С тех пор появилась мечта превратить музейный сад на творческое пространство », – сказала Ирина Ральченко. К счастью, мечта начала воплощаться в жизнь. К тому же, музейщики убеждены, что в этом вопросе им следует брать пример с лучших музеев Европы. «Каждый музей – это прежде всего обустроена территория. Это цветы, сады и небольшое кафе. Поэтому среди наших планов сделать музейный сад публичным пространством. С ландшафтным дизайном, парковыми дорожками, скамейками, мини-скульптурами, соответствующим освещением. А еще хотим обустроить площадку, где люди с ограниченными возможностями смогут колясках подъехать, а мы поставим экран – и на видео ознакомим с нашей коллекцией », – отметила директор заведения. В планах также сделать специальные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих посетителей и установить небольшой фонтан. Разработка концепции «Сада равенства» проходила под руководством известного архитектора Виталия Травки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым