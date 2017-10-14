В Чернигове бесследно исчез подросток (Фото)
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговским отделом полиции ГУНП в Черниговской области разыскивается несовершеннолетний Черноштан Евгений Олегович 04.01.2003 года рождения, ученик 9 класса общеобразовательной школы №27, который вечером 12 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы.
Одет: куртка (черно-сине-белого цвета), кроссовки, джинсы.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить до Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по телефонам: (0462)619-911, (093)50-99-816 или 102.
Не оставайтесь равнодушными.