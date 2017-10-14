В Чернигове бесследно исчез подросток (Фото)

magictr | 14.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговским отделом полиции ГУНП в Черниговской области разыскивается несовершеннолетний Черноштан Евгений Олегович 04.01.2003 года рождения, ученик 9 класса общеобразовательной школы №27, который вечером 12 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы.

Одет: куртка (черно-сине-белого цвета), кроссовки, джинсы.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить до Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по телефонам: (0462)619-911, (093)50-99-816 или 102.

Не оставайтесь равнодушными.

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