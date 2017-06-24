В Чернигове автовор украл 16 тысяч гривен

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В полицию вчера, 22 июня, обратился местный житель и сообщил о краже.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Заявитель рассказал, что возле магазина «АТБ», что по ул. Белова, в период времени с 20:00 до 20:20 неизвестный, подобрав ключи, проникла его до машины.

Из автомобиля была украдена сумочка с документами и денежные средства в сумме 16500.

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