В Чернигове автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове по ул. Инструментальной у дома № 3А в 8 ч. 25 апреля водитель автомобиля “ZAZ Daewoo» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение; В г. Прилуки по улице Ю.Коптева у дома №3 в 18 час. 31 мин. 25 апреля водитель мопеда «Derbi Senda» не учел дорожной обстановки, при выполнении маневра обгона не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Lancer», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым