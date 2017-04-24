В Чернигове автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
За прошедшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове по улице Рокоссовского у дома №12 около 16 ч. 30 мин. 23 апреля водитель автобуса «БАЗ-079» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2102». В результате происшествия два пассажира автомобиля «ВАЗ-2102» получили телесные повреждения и каретой скорой помощи были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2. После оказания медицинской помощи одна пассажирка госпитализирована в травматологическое отделение, вторая отпущена домой. В г.. Новгород-Северский по улице Князя Игоря в 23 ч. 15 мин. 23 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Новгород-Северской центральной районной больницы; В г.. Чернигове по улице Долгой, 12 в 23 ч. 58 мин. 23 апреля водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен и госпитализирован в Черниговской городской больницы № 2.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым