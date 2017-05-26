В Чернигове 86 золотых медалистов
26.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня во всех школах Чернигова прозвучит последний звонок, извещая о важный праздник для школьников, педагогов и родителей. В этом учебном году в Чернигове 2104 выпускники 9-х классов, из них претендент на получение свидетельства с отличием – 101. Выпускников 11-х классов – 1498, среди них претенденты на получение медалей: серебряной 17, золотой – 86. Прогнозируемый набор на следующий учебный год: до 1 классов – 3019 детей; до 10 классов – 1802 (2016-2017: 1 кл. – 3108, 10 кл. – 1902).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым