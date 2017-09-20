В Чернигове 24 сентября будет сложно проехать на авто

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

С 10 утра в воскресенье перекроют улицы, прилегающие к Красной площади.

В Чернигове будут проводить полумарафон дистанцией 21 километр и другие соревнования по бегу.

Об этом ЧЕline сообщили в управлении по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.

В частности, трасса полумарафона пройдет по проспекту Победы – от Екатерининской церкви до площади Дружбы народов. Также атлеты будут бежать по улице Шевченко до Загса, а дальше их путь будет пролегать по улице Гетмана Полуботка в направлении площади.

Движение транспорта будет ограничено на время проведения полумарафона – с 11.00 до 13.30.

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