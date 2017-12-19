В Чернигове «повязали» автомобиль с соснами
В Чернигове 18 декабря около двух часов дня на улице Гончій экипаж патрульной полиции обратил внимание на грузовой микроавтобус – несколько мужчин выгружали из него живые сосны.
Несмотря на то, что бывают случаи нелегальной торговли этими деревьями, полицейские решили проверить происхождение груза.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Мужчина, назвавшийся владельцем деревьев, сразу сообщил патрульным, что с документами все в порядке, а сосны – легальные (лесхоза). И на просьбу правоохранителей предъявить документы, он начал откровенно тянуть время. Версия о местонахождении документов менялась несколько раз: от «подождите несколько минут» до «будут завтра».
В конце концов патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Прибыв на место, следователь осмотрел груз. Он не нашел на деревьях ни одной бирки или чипа, поэтому еще раз переспросил о документах. Получив ответ об их отсутствии, перечислил сосны, опечатал автомобиль и изъял весь груз вместе с транспортным средством до выяснения обстоятельств. Общее количество изъятых сосен – 100 штук.
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