В Чернигов приедет жена Президента
20.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
В пятницу, 21 апреля, в Чернигов с рабочим визитом посетит супруга Президента Украины, Председатель Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Первая леди Украины примет участие в специализированном тренинге для специалистов психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). Мероприятие организовано Благотворительным Фондом Порошенко в рамках развития инклюзивного образования в Украине. Также Марина Порошенко и председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич подпишут Меморандум о сотрудничестве и развитии инклюзивного образовательного среды в регионе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым