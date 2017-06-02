В Чернигов приедет Президент Порошенко

despravda | 02.06.2017 | Новости | Комментариев нет

С официальным визитом в Чернигов приедет президент Украины Петр Порошенко. Ожидается, что это произойдет 16 июня. Об этом стало известно из собственных источников.

Петр Порошенко посетит Черниговский областной онкологический диспансер, а также Черниговский национальный педагогический университет имени Шевченко. Вполне вероятно, что глава государства предоставит этому вузу статус классического.

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