В Чернигов едет известная фотовыставка «Если бы не война»
22.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 24 июня в Кино-художественном центре (бывший кинотеатр им. Щорса) по адресу ул. Магистратская, 3, представляют известную фотовыставку «Если бы не война».
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Ирина Тимофеева. «Если бы не война» – фотопроект, что возвращает к жизни. 122 истории, 146 героев. Это истории обычных людей, которые живут среди нас и которые прошли горнило войны, это истории о 25 ангелов, которые наблюдают за нами с небес. Истории о том, как война калечит тела, но превозносит душу. Открытие мероприятия запланировано на 13:00. Продлится выставка до 2 июля.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым