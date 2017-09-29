В Черкассах застрелили депутата горсовета: детали( фото)
2017-09-29 10:39
В Черкассах застрелили депутата горсовета: детали( фото)
На территории области введен в действие план Сирена. В полиции отметили, что по факту убийства депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова открыто уголовное производство
Вчера, 28 сентября, неизвестные застрелили депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Rus.Media.
По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).
“После получения информация о том, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета”, – отметили в пресс-службе.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, эксперты, кинологи с собаками и руководство полиции города и области.
На территории области введен в действие план Сирена. На розыск злоумышленников направлены весь личный состав криминальной полиции области.
Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Следственное управление ГУНП в Черкасской области данное событие внес в ЕРДР.
По информации местного издания О ВСЕ , убийство произошло в 23:00. На место убийства приехал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
“Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты”, – сказал мэр Черкасс.
Бондаренко также отметил, что общался с депутатом за час до убийства. “Он вышел из эфира на телеканале Рось, – ред.). В 22:00 я с ним общался по телефону”, – уточнил Бондаренко.
Пресс-офицер патрульной полиции Зоя Вовк сообщила подробности убийства Бинусова.
“В полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы были похожи на автоматные”, – отметила Волк.
По ее словам, Бинусов припарковал машину в гараже и должен был сесть в другой автомобиль – то друзей, знакомых.
“Они его ждали при въезде в гаражи. Их автомобиль был поврежден. Их сейчас опрашивают следователи”, – добавила Волк.