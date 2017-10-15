В чем заключается польза самого главного овоща осени – тыква!
2017-10-15 09:26
В чем заключается польза самого главного овоща осени – тыква!
5 причин включить в свой рацион тыкву
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Тыква – чрезвычайно полезный продукт, передает Rus.Media. При совсем невысокой калорийности витаминов и питательных веществ в ней столько, что она прекрасно подходит для диетического питания.
1. Тыква помогает при анемии и при других проблемах с кровотоком, так как в ней содержатся не только железо, но и цинк, кобальт и медь.
2. Тыкву полезно есть при гипертонии, а полстакана свежего тыквенного сока, смешанного с 2 ст. л. меда, полезно принимать на ночь – такая смесь успокаивает нервную систему.
3. Тыква низкокалорийна. Мякоть плода на 90% состоит из воды. В ней всего 22 ккал, зато много ценной пищевой клетчатки.
4. Тыква прекрасно чистит печень, выводит плохой холестерин и ускоряет метаболизм.
5. В тыкве много витаминов А и С, помогающих противостоять простуде и гриппа, что особенно актуально в холодные осенние дни.
Мужчинам стоит обратить внимание на полезные свойства тыквы. Содержащийся в тыквенных семечках цинк при ежедневном употреблении (50-60 семечек) исключает воспаление предстательной железы.