В чем заключается польза самого главного овоща осени – тыква!

despravda | 15.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-15 09:26

В чем заключается польза самого главного овоща осени – тыква!

5 причин включить в свой рацион тыкву

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Тыква – чрезвычайно полезный продукт, передает Rus.Media. При совсем невысокой калорийности витаминов и питательных веществ в ней столько, что она прекрасно подходит для диетического питания.

1. Тыква помогает при анемии и при других проблемах с кровотоком, так как в ней содержатся не только железо, но и цинк, кобальт и медь.

2. Тыкву полезно есть при гипертонии, а полстакана свежего тыквенного сока, смешанного с 2 ст. л. меда, полезно принимать на ночь – такая смесь успокаивает нервную систему.

3. Тыква низкокалорийна. Мякоть плода на 90% состоит из воды. В ней всего 22 ккал, зато много ценной пищевой клетчатки.

4. Тыква прекрасно чистит печень, выводит плохой холестерин и ускоряет метаболизм.

5. В тыкве много витаминов А и С, помогающих противостоять простуде и гриппа, что особенно актуально в холодные осенние дни.

Мужчинам стоит обратить внимание на полезные свойства тыквы. Содержащийся в тыквенных семечках цинк при ежедневном употреблении (50-60 семечек) исключает воспаление предстательной железы.

Похожие записи

Об авторе

despravda