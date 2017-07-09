В чем секрет красоты француженок?
b]Удобство и многофункциональность [/b]
“Чем меньше, тем лучше”! Такая философия стиля и красоты среднестатистической французской женщины. Косметические средства они часто рассматривают с позиции многофункциональности, например, красная помада может стать легким тінтом для губ или румяна для придания свежести лицу.
Создавайте свой аромат
Француженки уже давно прославились любовью к смешиванию духов для получения новой оригинальной композиции. В дневное время легкую туалетную воду можно совместить с ароматным лосьоном или маслом для тела, чтобы не переборщить и не почувствовать слабость.
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Продуманный уход за лицом
Для них важен не столько макияж, сколько тщательный уход за лицом, поэтому к выбору кремов и сывороток они подходят со всей ответственностью. Кроме того, француженки, так же как и азиатки считают массаж лица обязательным условием сохранения молодости кожи. Примерно 15-20 минут в день они непременно уделяют этому важному процессу.
Двойное очищение
Как правило, чистота – залог красивой ухоженной кожи, поэтому вечерний ритуал умывания состоит из двух этапов: использование міцелярної воды и очищение с помощью мягкого мусса или геля для лица.
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