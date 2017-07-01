В центре Ростова перевернулась маршрутка (Фото. Видео)
В Чернигове сегодня, 1 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки «Volkswagen» и «Лады».
Маршрутка, которая направлялась на Киев отъехала от гостиницы Украина в 14.30. Заходя в поворот в нее влетела «Лада».
«Мы возвращали медленно. И тут как в кино. Удар сильный, я почувствовала только, как на голову летит сумка и мы уже на боку лежим. Фильм ужасов какой-то. У меня поезд из Киева в 18.00», — возмущается Анна, пассажирка маршрутки.
«Я работаю в Киеве. Сидела спереди, сразу за водителем. Я услышала удар, машина начала переворачиваться. Все так быстро произошло», — Елена, жительница с. Халявин.
Очевидцы аварии рассказывают, на перекрестке маршрутку пропустило два автомобиля. Кроме последнего. Горел зеленый, «Лада» вроде бы тоже имела право ехать, но выскочила на большой скорости, до 80 километров.
«Я сам не понял ничего. Поворачивая, я посмотрел, никого небыло. Другие машины меня пропускали, я и уехал», — Александр, водитель маршрутки.
Всего в результате аварии серьезная травма у парня. У него рассечение брови. Участники аварии говорят, повезло, что машина была не заполнена, сзади никто не сидел.
Водителя, который протаранил маршрутку тоже забрали в больницу, очевидцы говорят, у него была повреждена голова.
Обстоятельства аварии на месте выясняет патрульная полиция.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым