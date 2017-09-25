В центре Львова открылся традиционный фестиваль Lviv Coffee Festival
2017-09-22 09:54
В центре Львова открылся традиционный фестиваль Lviv Coffee Festival
Во Львове, перед оперным театром традиционный Lviv Coffee Festival открылся с угощения.
Для жителей и гостей города заварили кофе в огромной 20-литровой джезве, а кафе-кондитерская «Лигуминка» специально к событию испекла “Львовский” торт, в котором есть и кофе, шоколад, орехи, передает Rus.Media.
«Но самое главное — в “Львовском” торте, как и кофе, является душа древнего города, который может похвастаться кондитерским многообразием”, – отметил организатор фестиваля Андрей Сидор.
По его словам, в течение трех дней кофейного фестиваля можно сделать кофейный тур кофейнями города, попробовать напиток, приготовленный по особым рецептам и технологиям и отдать свой голос за лучшее кафе.
В рамках фестиваля состоится Kulchytsky Coffee Cup. Barista Championship (Чемпионат Кульчицкого. Чемпионат бариста) и полуфинал, а также церемония награждения лучшего кафе года и победителей чемпионата.