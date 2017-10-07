В центре Лондона автомобиль протаранил толпу людей

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 19:07

В центре Лондона автомобиль протаранил толпу людей
Первые кадры с места ЧП.

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В сети показали первые кадры происшествия происшествия в центре Лондона, передает Rus.Media.

Речь идет об автомобиле, который въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парке в центре британской столицы.

На месте работают полицейские и медики.

“First footage from the scene outside the Natural History Museum where reports say a car mounted the pavement and hit a number of people https://t.co/DhmuO5UUBc”

Водитель автомобиля задержан.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Согласно информации полиции, несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших не уточняется.

В полиции заявили, что они работают над установлением обстоятельств и причин. Официальный уровень террористической угрозы в Лондоне был установлен как «высокий», что указывает на то, что террористическая атака весьма вероятна.

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