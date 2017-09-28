В центре Калиновки заметили машину спасателей полную остатков “Града”
28.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-27 20:26
В центре Калиновки заметили машину спасателей полную остатков “Града”
В Калиновке Винницкой области, где накануне произошел один из крупнейших пожаров на военных складах, автомобиль Государственной службы по чр.
В Калиновке Винницкой области, где накануне произошел один из крупнейших пожаров на военных складах, автомобили Государственной службы по чрезвычайным ситуациям собирают остатки снарядов “Града”. Об этом сообщает корреспондент “Страны” с места событий.
Грузовые “Газели” ездят по улицам, кузов автомобилей выгружают остатки снарядов для дальнейшей утилизации.