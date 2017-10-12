В центре Харькова хотят “прорубить” новую улицу, – активисты

despravda | 12.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-12 12:22

В центре Харькова хотят “прорубить” новую улицу, – активисты
Харьковский горсовет заключил соглашение с ООО “УГП – СТРОЙ” по разработке инженерно – геологических изысканий стоимостью 105 тыс. грн.

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Как сообщили в “Харьковском антикоррупционном центре”, об этом говорится в отчете в системе “Прозорро”, передает Rus.Media.

В частности, планируется выполнить разработку инженерно – геологических изысканий по объекту “Новое строительство улицы от ул. Рымарской до вул. Клочковской”.

В “ХАЦ” напомнили, что мысли соединить улицы Римарську и Клочковскую озвучивались давно, но мэр Харькова еще в 2012 году отвергал эту идею.

ООО “УГП – СТРОЙ” зарегистрировано в городе Пивденное Харьковской области. Руководит фирмой Виталий Нечепоренко, учредителем является Владимир Соколов.

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