В центре города появится «Дама в шляпке»?
Перенос могил двух черниговских партизан советских времен привлекло огромное внимание черниговцев. Мнения разделились, ведь есть те, кто за перенос могил, и те, кто категорически против. Однако в социальных сетях сформировалась отдельная группа черниговцев, которые рьяно обсуждают другой проект на месте нынешних могил.
Оксана Туник-Фриз, черниговка, которая длительное время возглавляла гуманитарную сферу города, поделилась своими мыслями в посте на своей странице Фейсбук. Она написала свои воспоминания об известной черниговчанку, преподавателя и общественную активистку, ныне покойную Инессу Вачнадзе. В городе ее за глаза называли «дама в шляпке». Инесса Вачнадзе всегда выделялась своей внешностью. На каждый общественно-важное мероприятие, встреча со студентами или общественными активистами она приходила в разных шляпках. Была достаточно неординарной и интересной личностью. Не стало женщины осенью прошлого года.
Затем Оксана Туник-Фриз в соцсети предложила создать контактную скульптуру «Дама в шляпке».
«Не знаю, как вы, а я ассоциирую центр города Чернигова с лицом заправской жительницы Инессы Вачнадзе. Дама в шляпке для меня в каком-то смысле является символом Чернигова. Имею много личных добрых историй с этой яркой женщиной. И мне ее очень не хватает в городе сегодня. Я была бы рада, если бы в Чернигове появилась аккуратная бронзовая парковая скульптура «Дама в шляпке». Я бы что рассказать об этой женщине детям и друзьям из других городов. И мне кажется, в Чернигове стало бы уютнее», – пишет в своем посте Оксана Туник-Фриз.
Эта тема превратилась в широкое обсуждение в комментариях. Много людей хоть и ассоциируют Чернигов не только с Інессою Вачнадзе, скульптуру одобряют. А потому Оксана Туник-Фриз создала петицию и открыла голосование. Если количество подписей возрастет до 250 – на месте могил Николаю Попудренку и Василию Капранову может появиться первая в городе контактная скульптура. А впоследствии весь сквер может претендовать на звание Парка контактных скульптур. Ведь не только о «Дама в шляпке» говорится в петиции. Ее автор уверяет, что такой парк привлечет внимание туристов и обрадует жителей нашего города. Горожане сетуют на «эстетический голод» городских чиновников, потому что на месте убранных могил планировали обычные цветники.
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