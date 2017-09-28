В центральной части Италии произошло мощное землетрясение
2017-01-18 12:28
В центральной части Италии произошло мощное землетрясение
В Центральной Италии произошло сильное землетрясение.
В Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает Reuters , передает Rus.Media.
Эпицентр находился на глубине 10 километров примерно в 100 километрах к северу от итальянской столицы, магнитуда составила 5,4. Толчки ощущались в Риме и в городах трех регионов — Лацио, Абруццо и Марке. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
По данным геологической службы США, эпицентр расположен всего в семи километрах от города Аматриче, серьезно пострадал от землетрясения 24 августа 2016 года.
Тогда в Аматриче и соседних городах Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены.
Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая землетрясение в октябре магнитудой 6,6. Тогда пострадали десятки людей.