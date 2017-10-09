В Британии главным сексуальным фетишем оказалось порно
2017-10-09 10:46
В Британии главным сексуальным фетишем оказалось порно
Оно возбуждает британцев больше всего.
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В Великобритании специалисты провели опрос и пришли к выводу, что самым главным сексуальным фетишем является порно, передает Rus.Media. Оно возбуждает британцев больше всего.
Выяснилось, что домашнее порно интересует людей больше, чем целые фильмы от студии. На втором месте оказались видео снятые на маневр БДСМ. Далее все по обычному, люди предпочитают смотреть ролевые игры и прочее.
Девушки предпочитают совсем другое. Им нравится поглаживание стоп и гениталий. Поразительно, но также им по душе приходится групповой секс.
Таким образом, специалисты сделали вывод, что женщины самые нежные в понятии секса, а мужчины предпочитают жестокость и яркие впечатления. В других странах опроса не проводилось.