В Бразилии самолет упал на здание: погибли три человека
2017-10-10 09:46
В Бразилии самолет упал на здание: погибли три человека
Никто из жильцов дома не пострадал, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту люди.
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В результате аварии легкомоторного самолета в бразильском штате Сан-Паулу погибли три человека, передает Rus.Media.
Об этом сообщает VEJA Sao Paulo.
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Инцидент произошел в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, при падении воздушное судно задело здание частного жилого дома и разбилось на дворе. Никто из жильцов дома не пострадал, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту люди.
Как рассказали местные власти, самолет пытался зайти на посадку в городском аэропорту. Самолет 1960 года выпуска был изготовлен компанией Beech Air Craft. Официально причины аварии пока не установлены, однако, по информации Folha de londrina, самолет мог упасть из-за нехватки топлива.