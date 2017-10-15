В Бразилии предотвратили крупнейшее ограбление в истории страны (фото)
2017-10-15 17:16
В Бразилии предотвратили крупнейшее ограбление в истории страны (фото)
Не подкопались.
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В Бразилии правоохранителями пресечено ограбление века, передает Rus.Media. Преступники прорыли тоннель длиной в полкилометра, намеревались украсть из отделения банка наличных денег, на сумму 18,3 миллиарда рублей.
Для того, чтобы совершить кражу преступники специально купили дом неподалеку от банка.
Туннель был проложен на глубине два метра. Стены преступники урепляли мешками для мусора, было проведено освещение. Работы проводились вручную, чтобы не было слышно подозрительного шума.
Тоннель был спроектирован так, чтобы взрослый человек мог передвигаться по нему стоя.
Для того, чтобы реализовать этот действительно безумный план, 16 преступников скинулись по 63 тысячи долларов. В целом, на сооружение пошло более миллиона долларов. Раскрыть замысел бандитов удалось через трещины в полу банка.
Перед арестом следователи два месяца наблюдали за злоумышленниками и арестовали их как только тоннель был завершен.
Лидером банды была 35-летняя женщина, которая причастна к попытке ограбления инкассаторской машины в Парагвае.