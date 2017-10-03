В БПП отреагировали на заявление Геращенко о конфликте Порошенко и Авакова
2017-10-03 16:27
В БПП отреагировали на заявление Геращенко о конфликте Порошенко и Авакова
Нардеп пропрезидентской фракции считает, что советник Авакова погорячился.
Во фракции «Блока Петра Порошенко» прокомментировали заявление по поводу конфликта между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым, сделанную накануне в телеэфире советником Авакова Антоном Геращенко, передает Rus.Media.
Нардеп от пропрезидентской фракции Вадим Денисенко считает, что, делая такое заявление, Геращенко, видимо, погорячился.
«Я читал вчерашнее заявление Антона Геращенко. Это для меня была абсолютная новость. Я думаю, что, наверное, Антон Геращенко несколько погорячился, когда делал такое заявление», – сказал депутат в комментарии журналистам.