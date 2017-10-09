В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину
2017-10-09 09:47
В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину
Каждый оператор определяет сам, на сколько поднимать цены на интернет.
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В ближайшие полгода цены за услуги интернет-провайдеров вырастут на половину.
Об этом сообщает СМИ
По словам главы Интернет-ассоциации Украины александр Федиенко, каждый оператор определяет сам, на сколько поднимать цены на интернет.
Подорожание будет зависеть от ситуации в регионе, покупательной способности населения, конкуренции и прочих моментов.
“Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем”, – пояснил Федиенко.
Повышение цен связывается с ростом инфляции и расходами на материалы для ремонта поврежденных сетей.