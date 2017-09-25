В ближайшем будущем все мужчины будут делать укол в самый деликатный орган? .. Вот почему!
2017-09-24 17:42
В ближайшем будущем все мужчины будут делать укол в самый деликатный орган? .. Вот почему!
Вот только не стоит сразу радоваться и выбрасывать презервативы.
Презервативы и гормональные таблетки остаются на лидирующих позициях среди контрацептивов, передает Rus.Media. Третье место уверенно занимают спирали. Но чаще всего ответственность за предохранение лежит на женщине, так и за его отсутствие в дальнейшем тоже.
Но недавно исследователи из Калифорнийского университета представили новый вид контрацепции. Специальный гель вводится в мужской пенис и блокирует потоки спермы на несколько лет, не вызывая побочных эффектов, что может стать революцией в предохранении.
Противозачаточный препарат
В отличие от женских контрацептивов новые мужские лекарства которые должны появиться в аптеках уже через пару лет, не будут содержать гормонов. Согласись, их наличие в противозачаточных таблетках и пластырях отпугивало многих женщин. По словам разработчиков из Калифорнийского университета, инновационный препарат под названием «Васалгель» предназначен для обратимого сдерживания контролируемого спермы.
Этот гель не имеет побочных эффектов и является полностью безопасным, по крайней мере для приматов. Стоит заметить, что пока препарат протестировали только на обезьянах. Сейчас перед экспертами стоит задача доказать безопасность препарата для людей и получить лицензию на его массовое производство, которое планируют начать в 2020 году.
Нас смущает только один вопрос: где найти парня, который бы добровольно согласился сделать укол прямо в самый деликатный орган?
«Васалгель» является полимером, который вводят под местной анестезией в спермовиводящі протока через мошонку. Принцип его работы очень прост — гель препятствует движению спермы. При этом его действие обратимо. Повторная инъекция растворяет полимер и освобождает путь сперме. То есть, если мужчина захочет иметь детей, он получит такую возможность в любое время.
Подобное средство презентовали индийские ученые, однако оно, в отличие от американского, портит качество спермы.
Первые испытания средства проводились на кроликах в течение 12 месяцев еще в прошлом году и оказались успешными. Опыты с приматами тоже завершились вполне удачно, за исключением одного случая: самцу неудачно ввели гель и повредили семявыносящий проток, поэтому пришлось делать операцию.
Но специалисты обращают внимание на очень высокую эффективность препарата как контрацептива. Так что перед тем, как производить препарат, не помешало бы научить медиков его вводить.
Однако урологи уже начали критиковать препарат. По их словам, могут возникнуть проблемы с простатой, поэтому полная безопасность таких препаратов, как «Васалгель», — смелое утверждение. Да и каждый организм индивидуален, и невозможно спрогнозировать его реакцию на искусственный полимер. Тело может его отклонить, а половой орган воспалится, или возникнет аллергическая реакция.
Но это лишь предположение, ведь перед любой операцией или введением препаратов делают тест на переносимость.
Вот только не стоит сразу радоваться и выбрасывать презервативы. Ведь только они защищают от венерических заболеваний и инфекций. Если «Васалгель» пройдет все испытания и проверки, получив необходимую лицензию, его лучше применять мужчинам, которые состоят в браке или живут с одной половой партнершей.