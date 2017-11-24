В библиотеке Короленко открыли выставку фотографий с минского фотоконкурса (Фото)
На прошлой неделе в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В.Г. Короленко состоялось открытие выставки фотографий «4383 дня детства» из коллекции международного фотоконкурса, который уже восемь лет подряд проходит в Минске (Беларусь).
Организаторами первой в Украине выставки выступили Белорусский детский фонд, Детский фонд Черниговщины, Черниговская ОУНБ им. В.Г. Короленко и представитель оргкомитета фотоконкурса, основатель распределенной галереи «Фотоискусство» (Минск) Константин Мельник.
Почему именно 4 383 дня детства? В соответствии с декларацией ООН о правах ребенка, именно столько дней проходит, пока ребенку не исполнится 12 лет и не начнется подростковый период. Но детство – это не только радостная и беззаботная пора надежд и исполнения желаний, а еще и сомнения и тревоги. Детство бывает разным: кто-то живет в чистоте и достатке, а кто – то- в нищете и голоде. И не все зависит только от родителей. Очень важную роль играет место и страна, в которой ребенку выпало родиться. Есть нерадостный мир, в котором живут тысячи детей и их родителей, мир, полон боли, страха, горя, а еще – надежды и веры.
Инициаторы и организаторы конкурса ставят целью напомнить всем взрослым, что рядом с нами живут маленькие люди, которым нужна постоянная забота, любовь и уважение.
В 2017-м Белорусским детским фондом и распределенной галереей «Фотоискусство» был проведен восьмой международный фотоконкурс «4383 дня детства», а уже в декабре стартует очередной, девятый. За восемь лет в коллекции конкурса собралось полторы тысячи бумажных фотографий из самых разных уголков мира, с которыми имели возможность познакомиться зрители на более чем 100 выставках. В экспозиции представлено 55 фотографий, пришедших на адрес конкурса в период с 2009-го по 2017-й годы из Беларуси, Украины, России, Голландии, Бразилии, США и других стран. Всех их объединяет тема – ребенок и его мир.
Открытие выставки начал выступление тех, кому и было посвящено все действо, а именно детей: маленькой белоруски Лизы Ворожбит и двух украинских казачков – Богдана Ковтуновича и Богдана Зинченко, которые прочитали стихи на белорусском и украинском языках, подтверждая единение и дружбу двух братских народов. Положительными впечатлениями от выставки и сотрудничества с организаторами фотоконкурса поделились Анна Дорошенко, представитель Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА, которая занимается национальными меньшинствами, Валентина Хуторненко, председатель Детского фонда Черниговщины, и Галина Ворожбит, председатель Черниговской общественной организации «Белорусское национально-культурное общество «Сябры».
Все они в своих выступлениях подтвердили главную мысль фотоконкурса «4383 дня детства»: дети – наше самое дорогое сокровище, наше радостное настоящее и светлое будущее, поэтому задача каждого взрослого – сделать так, чтобы дети во всем мире ежедневно, ежеминутно были счастливы.
Принимают участие в фотоконкурсе и черниговцы. В частности, этого года член фотоклуба «Чернигов» Сергей Тарабара был награжден дипломом конкурса на открытии выставки фотографий.
Секретарь Черниговской областной организации НСФУ Виктор Кошмал сказал о важности каждой минуты жизни и подчеркнул, что обязанность взрослых в каждой стране – оставить детишкам на фотографиях воспоминания счастливого детства. А член фотоклуба «Чернигов» Василий Катіман добавил, что от невероятно эмоциональных фото он получил большой заряд вдохновения и желания продолжать фотографировать и сохранять прекрасные моменты жизни.
От имени библиотеки ведущая мероприятия, заведующая отделом искусств Лариса Полищук поблагодарила Константину Мельнику за сотрудничество и добавила, что творческие отношения с белорусскими фотографами будут продолжаться. Ожидается, что в следующем году фотографии фотографов Черниговщины будут экспонироваться в Минске, а черниговцы получат возможность познакомиться с работами белорусских художников, посетив Черниговской ОУНБ им. В.Г. Короленко.
Выставка будет экспонироваться с 16 ноября по 20 декабря. Все желающие смогут прикоснуться к волшебному, сказочному, порой нелегкого, но полного искренних эмоций мира детства.
Текст Катя Скрипка
Фото Виктор Кошмал
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Катя Скрипка