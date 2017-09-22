В библиотеке Короленко открылась выставка подаренных фотографий
В Черниговской ОУНБ им. В.Г. Короленко, недавно открылась выставка подаренных фотографий «Красота и духовность произведений Николая Турчина» – памяти черниговского фотохудожника, председателя областной организации НСФУ.
Представленные фотографии – это коллекция работ фотохудожника из отчетных выставок организации за последние несколько лет. Николай Павлович всегда оставлял фото библиотеке, говоря, что именно здесь они сохранятся для будущих поколений и дарить красоту людям.
Выполняя завещание Мастера, библиотека решила сделать своеобразный трибьют, отдать дань таланту и любви художника к своему делу и открыть выставку-память.
Фотографирование сначала было лишь хобби художника. Но потом, когда прекратила существование строительная организация, в которой работал Николай Павлович, именно фотография превратилась в новую профессию. И благодаря своему мастерству Николай Турчин стал членом Национального союза фотохудожников Украины.
В своих фотографиях Николай Турчин передавал красоту и величие природы, живой и рукотворной, давая зрителю осознать быстротечность и одновременно силу жизни. Его произведения заставляли внимательнее присмотреться к прекрасному в окружающем мире, которое человек в круговороте жизни почти не замечает.
Обидно, но 20 августа 2017 года Николай Турчин ушел от нас на 70-м году жизни.
По информации Черниговской ОУНБ им. В. Г. Короленко
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.