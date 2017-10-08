В Берлине, нарисовали граффити ко Дню рождения Путина
2017-10-07 08:46
В Берлине, нарисовали граффити ко Дню рождения Путина
На уличном граффити российский президент изображен сидящим в кресле.
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В Берлине местные уличные художники своеобразно поздравили президента России Владимира Путина с 65-летием, нарисовав граффити на стене с изображением лидера россиян, передает Rus.Media. Работа сопровождается строками из гимна Европейского Союза.
На уличном граффити российский президент изображен сидящим в кресле. Рядом с ним расположились голуби, символизирующие мир, и строки из «Оды радости», известной как гимн Европейского Союза. «Там, где ты раскинешь крылья, люди – братья между собой», – гласят строки известного произведения. Фотографии уличных художников Берлина моментально распространились по социальным сетям, собрав огромное количество лайков отрицательных и положительных отзывов.
Сегодня, 7 октября Владимир Путин празднует 65-летие.