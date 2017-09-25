В Бердичеве объявили чрезвычайную ситуацию из-за град, размером с яблоки
2017-09-24 09:46
В Бердичеве объявили чрезвычайную ситуацию из-за град, размером с яблоки
В Бердичеве на Житомирщине вчера, 23 сентября, объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Все – через огромный град, что вечером 21 сентября крушил все на своем пути. Градины были размером с куриное яйцо, но немало было и вдвое большего размера.
“23 сентября в г. Бердичев открыто чрезвычайную ситуацию местного уровня по факту повреждения накануне градом жилых домов и нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. Сегодня на месте происшествия работает оперативная группа УДСНС в Житомирской области с участием заместителя начальника управления Олега Мошенника и начальника отдела гражданской защиты Дмитрия Гаврилюка”, – говорится в сообщении ГСЧС, передает Rus.Media.