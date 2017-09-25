В Белой Церкви горит фармзавод (видео)
25.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-25 22:11
В Белой Церкви горит фармзавод (видео)
“Клубы токсичного дыма идут на город”.
В Белой Церкви на Киевщине горит фармакологический завод “Биофарма”, передает Rus.Media. Волонтер Наталья Воронцова в своем Facebook опубликовала фото масштабов пожара, на них видны клубы черного дыма.
По словам волонтера, жителей города просят закрывать окна и без лишней надобности не выходить на улицу, поскольку дым может быть токсичным.
Площадь территории завода составляет более 5000 квадратных метров.
В ГСЧС подтверждают, что ранг пожара квалифицировали как повышенный. Спасатели отчитываются, что к тушению уже привлекли 12 единиц техники и 60 человек.