В Беларуси теперь о всех иностранцев нужно сообщать в МВД
2017-09-28 22:19
В Беларуси теперь о всех иностранцев нужно сообщать в МВД
В Беларуси обязали администраторов гостиниц, санаториев и других учреждений сообщать в МВД о сдаче в аренду помещений для иностранцев в течение трех часов с момента поселения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси, передает Rus.Media.
Данное условие вступает в силу с 1 октября и связана с изменениями в законе о пребывании иностранцев в Беларуси, а также в законах о вопросы вынужденной миграции.
Сообщать правоохранителям о всех иностранцев обязаны представители гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций,
агроекотуристичні комплексы и другие собственники жилья, которые сдают помещения в аренду иностранным туристам.
“С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться с помощью информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Республики Беларусь или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы или нарочным в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания иностранцев, временно пребывающих в Республике Беларусь”, – добавили в пресс-службе.