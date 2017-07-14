В Батурине в реке плавал череп
14.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Паралимпийский чемпион по футболу 26-летний прилучанин Олег Лень отдыхал с семьей на реке Сейм в городе Батурин Бахмачского района.
Олег нырнул в водоем и на глубине около двух метров увидел человеческий череп. Позеленевшую от времени находку достал из воды.
Отец чемпиона, в прошлом фельдшер, рассмотрев череп, сделал вывод, что бедняга, которому он принадлежал, умер не своей смертью, ведь на нем виднелся след от травмы. Шесть передних зубов были выбиты.
Семья вызвала полицию, которая забрала человеческие останки на экспертизу.
Вероятно, это череп человека, который погиб в 1708 году во время захвата городка русскими войсками.
Источник: «Вестник Ч»
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