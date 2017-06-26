В Батурине состоялось казацкий праздник: зажигал известный рок-группа
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В Батурине на Черниговщине при поддержке партии «Наш край» 25 июня состоялся традиционный казацкий праздник, который собрал несколько тысяч участников.
Официальные мероприятия начались на Цитадели. Там батуринцы и гости города стали участниками молебна и церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Батуринской трагедии 1708 года. Настоятель Свято-Покровского храма г. Батурина е.Роман провел параллели между трагической страницей уничтожение Батурина в XVIII веке и современными событиями на востоке Украины. Он призвал «развивать Украину в себе и беречь соборы своих душ».
Также состоялось возложение цветов к скульптурной композиции «Гетманы. Молитва за Украину» и памятника Шевченко, открытого в Батурине в прошлом году при содействии народного депутата Валерия Давыденко. Затем торжественным шествием жители и гости города в сопровождении духового оркестра филармонического центра отправились на Певческое поле, где состоялось торжественное открытие праздника и концертная программа.
Участников казачьего праздника поздравили первый заместитель председателя Черниговского областного совета Валентин Мельничук (представитель «Нашего края»), заместитель председателя Черниговской ОГА Наталия Романова, городской голова Батурина Леонид Душа (представитель «Нашего края»), народные депутаты Украины. Они говорили о возрождении традиций украинского казачества, воплощение тезиса, что «возрождение Батурина будет способствовать возрождению Украины», символичность празднования накануне Дня Конституции Украины, ведь автор первой конституции Пилип Орлик также в свое время жил и работал в Батурине. «Чтобы мы помнили своих дедов-прадедов», – так сформулировал цель казацкого праздника Леонид Душа.
Музыкальным гостем казачьего праздника стала группа «KOZAK SYSTEM». Народные гуляния и развлечения в Батурине продолжались в течение дня.
До казацкого праздника традиционно присоединились депутаты «Нашего края» советов Черниговщины разных уровней, партийные активисты из районов области. Также посетили Батурин участники военно-патриотического лагеря, который проходит вблизи Чернигова и также организованный при поддержке «Нашего края».
Удивительно, но факт: казацкий праздник проигнорировало руководство Бахмачского района. Ни председатель районного совета Бахмача Виктор Мищук, ни в.а. председателя РГА Владимир Цепух не посетили Батурин и не разделили празднование с людьми.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым