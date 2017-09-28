В Балаклее Харьковской области 243 здания повреждены в результате взрывов на складах – вице-премьер

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-03-26 14:12

В Балаклее Харьковской области 243 здания повреждены в результате взрывов на складах – вице-премьер

В Балаклее Харьковской области, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, зафиксировано повреждение 243 зданий.

Как сообщил в Twitter вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, «получили повреждения различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности», передает Rus.Media.

Геннадий Зубко отметил, что проводится оценка объемов повреждений и разрушений и уже организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий.

Вице-премьер также проинформировал, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения города и района. К работам привлечено 64 аварийно-восстановительные бригады.

По данным ГСЧС, на территории арсенала продолжаются одиночные взрывы различной мощности, пиротехнические подразделения с начала работ уже изъяли 820 взрывоопасных предметов.

В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы.

Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек.

Сейчас пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – прежде всего речь идет о разминировании.

Как главную версию событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.

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