В Балаклее Харьковской области 243 здания повреждены в результате взрывов на складах – вице-премьер
2017-03-26 14:12
В Балаклее Харьковской области 243 здания повреждены в результате взрывов на складах – вице-премьер
В Балаклее Харьковской области, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, зафиксировано повреждение 243 зданий.
Как сообщил в Twitter вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, «получили повреждения различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности», передает Rus.Media.
Геннадий Зубко отметил, что проводится оценка объемов повреждений и разрушений и уже организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий.
Вице-премьер также проинформировал, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения города и района. К работам привлечено 64 аварийно-восстановительные бригады.
По данным ГСЧС, на территории арсенала продолжаются одиночные взрывы различной мощности, пиротехнические подразделения с начала работ уже изъяли 820 взрывоопасных предметов.
В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы.
Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек.
Сейчас пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – прежде всего речь идет о разминировании.
Как главную версию событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.