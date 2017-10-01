В Австрии возбужденные посетители сделали с «умной» секс-куклы инвалида
2017-10-01 12:51
В Австрии возбужденные посетители сделали с «умной» секс-куклы инвалида
К концу первого дня умная кукла осталась без рук и ног.
В Австрии первая в мире секс-кукла по имени Саманта, наделенная искусственным интеллектом пала жертвой нарушенных посетителей выставки электронных искусств, передает Rus.Media. К концу первого дня умная кукла осталась без рук и ног.
Как сообщили журналистам организаторы выставки в Линце, они не ожидали такого варварства от, на первый взгляд, вполне цивилизованных господ, которые пришли, кстати, посмотреть на достижения цивилизации. Саманта стала «изюминкой» мероприятия. Посетители ставили куклу глупые и неприличные вопросы, затем начинали трогать за все места. Несколько человек свалили Саманту на пол и начали усаживаться на ее грудь. В результате секс-утешительница стала инвалидом без конечностей, со сломанными пальцами на руке. Ее красивый наряд был порван и испачкан.
Создатель Саманты испанский инженер Серги Сантос пояснил, что кукла может адекватно отвечать на прикосновения, реагировать на слова и самостоятельно выбирать позу при тесном общении». Также робот запоминает в лицо своих партнеров и варьирует линию поведения с каждым из них. Стоимость секс-игрушки 3 тысяч 750 евро. Саманта предназначена для работы в публичном доме, где наблюдается растущий интерес посетителей именно к таких «работниц».