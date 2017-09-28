В Австралии мужчина голыми руками достал из унитаза огромную ядовитую змею
2017-09-28 18:11
В Австралии мужчина голыми руками достал из унитаза огромную ядовитую змею
Мужчина голыми руками достал гада.
В Австралии к Майку Грину, который проживает в Северной Каролине, обратился с просьбой о помощи его 88-летний сосед, в дом которого забралась огромная ядовитая змея, передает Rus.Media. Мужчина не смог ему отказать и голыми руками достал гада, который в ту пору заполз в унитаз.
После этого Грин сообщил в своем аккаунте в Facebook об инциденте. Он оставил там сообщение, что его сосед имеет хорошую форму и со здоровьем у него тоже все нормально, но без его помощи он бы сам со змеей, длина которой оказалась 1,8 метра, справиться не смог.
Сначала мужчина, найдя опасное существо в унитазе, постарался его туда смыть, но это ему не удалось. Тогда он, приманить пресмыкающееся, схватил того за голову и стал вытягивать. Как сообщил австралиец, он был просто поражен длиной змеи.
Когда Грину удалось поймать и полностью вытащить из унитаза змею, он, как это принято в Австралии, выпустил ее на волю, отнеся подальше от жилого района.