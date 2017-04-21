В АТО снова погиб боец с Черниговщины
21.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговщина снова понесла потери в Донбассе. Погиб 20-летний солдат учебного центра «Десна» Александр Кириенко. Это случилось при выполнении боевого задания на Донецком фронте.
Об этом говорится на официальной странице учебного центра в Facebook.
«В 20-летнего военного попал осколок вражеской мины, которыми обстреливали позиции Вооруженных Сил. Командование и личный состав 169-го учебного центра выражает родным, близким, друзьям и сослуживцам свои искренние соболезнования. Лежи с Богом, брат … », – говорится в сообщении.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым