В АТО снова погиб боец с Черниговщины

despravda | 21.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговщина снова понесла потери в Донбассе. Погиб 20-летний солдат учебного центра «Десна» Александр Кириенко. Это случилось при выполнении боевого задания на Донецком фронте.

Об этом говорится на официальной странице учебного центра в Facebook.

«В 20-летнего военного попал осколок вражеской мины, которыми обстреливали позиции Вооруженных Сил. Командование и личный состав 169-го учебного центра выражает родным, близким, друзьям и сослуживцам свои искренние соболезнования. Лежи с Богом, брат … », – говорится в сообщении.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
Метки:, ,

Похожие записи

Об авторе

despravda