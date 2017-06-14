В АТО снова погиб боец с Черниговщины
14.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Беда случилась 11 июня возле села Кальчик Никольского района Донецкой области. В результате обстрела российско-террористическими бандформированиями погиб военнослужащий военной службы по контракту солдат Юрий Сорока (1974 года рождения) – уроженец с. Гмырянка Ичнянского района. Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат на своей странице в сети Facebook. Юрий Сорока провел в зоне АТО три года. Последнее место службы – 59-я отдельная мотопехотная бригада. Руководство Черниговского областного военного комиссариата выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина …Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым